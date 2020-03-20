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Destici ve Ailesi Sağlık Çalışanlarını bir dakika alkışladılar

Destici ve Ailesi Sağlık Çalışanlarını bir dakika alkışladılar Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi sağlık çalışanlarını bir dakika alkışladılar.

20.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:13
Destici ve Ailesi Sağlık Çalışanlarını bir dakika alkışladılar
ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi sağlık çalışanlarını bir dakika alkışladılar.
Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronava virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de yaptığı konuşmada saat 21.00'de alkışlarla destek istemişti. Bu desteğe BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve ailesi alkışla destek verdi.
Destici, "Gece gündüz demeden cansiperane mesai yapan SağlıkÇalışanlarımıza müteşekkiriz.Bu süreçte de milletimizin ümidi biiznillah sizsiniz. İyiki varsınız. Allah yokluğunuzu ve eksikliğinizi göstermesin. Rabbimsizlerin de yar ve yardımcısı olsun" dedi. Destici ve Ailesi Sağlık Çalışanlarını bir dakika alkışladılar

Kaynak: İHA

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Destici ve Ailesi Sağlık Çalışanlarını bir dakika alkışladılar
Etiketler : Büyük Birlik Partisi, Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Destici, fahrettin koca, Genel

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