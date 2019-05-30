Destici: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Üst düzey bir yargı reform paketidir"

BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici
, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "Çok memnuniyet verici bir paket. Üst düzey, en ileri ülkeler seviyesinde bir yargı reform paketidir." dedi.
Şehit aileleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle partisinin Ankara
'da bir restoranda düzenlediği iftarda bir araya gelen Destici, Türk milleti ve İslam aleminin ramazanını tebrik etti.
Destici, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin "Çok memnuniyet verici bir paket. Üst düzey, en ileri ülkeler seviyesinde bir yargı reform paketidir. Paket açıklandığında, düne kadar bu konularda şerh koyan bazı sivil toplum kuruluşlarımızın başkanlarının da taraftar olduğunu gördüm. Demek ki doğruda buluşulabiliyor." değerlendirmesinde bulundu. Türkiye
'nin tüm problemlerinin birlik fikri ile aşılacağını kaydeden Destici, "Herşeyi müzakere edeceğiz. Herkesin fikrinin bir olması beklenemez. Farklı fikirler, mezhepler, etnik kökenlere sahip olabiliriz. Siyasi partilerimiz farklı olabilir. Ama devlet, millet ve memleket için ihtiyaç hasıl olduğunda bir araya gelebilmeliyiz. Samsunda bunun güzel bir örneğini verdik." diye konuştu.
Destici, BBP olarak Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde başlatılan Pençe harekatını sonuna kadar desteklediklerini bildirerek, " Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde, Suriye
'de ve Türkiye'nin içinde bu hainleri bulacak ve hepsinin kuyusunu kazacaktır. Bütün bu operasyonları sonuna kadar destekliyoruz. Ordumuzun, devletimizin ve hükümetin yanındayız." ifadelerini kullandı.
Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye'ye Kerkük
ve Musul
petrollerinden bizi nasıl uzaklaştırdılarsa bugün de Doğu Akdeniz
'deki petrolden ve doğalgazdan uzaklaştırmak istiyorlar. Türkiye hava savunma sistemini güçlendirmek istiyor ama buna müsade etmiyorlar. Herkese müsade edilen bu sistem Türkiye'ye gelince kriz meselesi haline gelebiliyor. Suriye'nin Suriye'nin kuzey doğusunda aynı terör örgütü PKK
var. Türkiye oraya hareket yapacak. Ama başta ABD
olmak üzere bir sürü batılı ülkeyi karşısında bulabiliyor."
İftara AK Parti
Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
, CHP
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu
, Saadet Partisi
Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın
da katıldı.
Kaynak: AA
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