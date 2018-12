Destici: Yerel İş Birliği Hususunda Bizim de Görüşmelerimiz Olmaktadır

05 Aralık 2018 Çarşamba 13:30



05 Aralık 2018 Çarşamba 13:30

Destici: Yerel seçim iş birliği için bizim de görüşmelerimiz olacakBBP Genel Başkanı Mustafa Destici , "Yerel seçim iş birliği hususunda, bizim de görüşmelerimiz olmaktadır ve olacaktır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceği kesin, net bir dille söylenebilir ve bu o zaman doğru bir tanımlama haline gelir" dedi.BBP Genel Başkanı Destici , partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ' 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü 'nü kutlayan Destici, "Kadınlarımız hayatın her alanında bizlere yol göstericidir. Kadınlarımız, toplumumuzun mimarıdır. Bu nedenle onların farklı bakış açılarına, siyasette ihtiyacımız vardır" diye konuştu. Ukrayna ile Rusya arasındaki krizde bölgesel sorundan daha fazlasının yaşandığını kaydeden Destici, bunun Doğu Akdeniz meselesinden bağımsız düşünülmemesi gerektiğini söyledi. ABD ; DAEŞ bahanesiyle binlerce TIR silah verdiği PKK/PYD/YPG terör devletinin kurulmasından, İsrail Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ortaklı Akdeniz planlarından asla vazgeçmeyecektir" diyen Destici, şöyle devam etti:"Bu yüzden Ukrayna ve Rusya gerilimi üzerinden tertipledikleri planın aynısını Ege 'de, Yunanistan ve Türkiye gerilimi üzerinden yürütme peşindeler. Avrupa devletlerinde sokak olaylarını kışkırtarak, onlara da 'Tarafını seç' mesajını veriyorlar. Karadeniz 'de Rusya'yı, Ege'de Türkiye'yi sıkıştırarak, Suriye üzerinde daha rahat hareket edip, Doğu Akdeniz meselesinde ellerini rahatlatmak istiyorlar. Uzun bir süredir Suriye'de, 'ortak devriye' adı altında yürüttükleri oyalama taktiklerine de bir yenisini eklediler. Yeni bahaneleri ise güvenlik noktaları ve gözetleme alanları kurmak oldu. Bu şekilde, PKK/PYD/YPG terör devletinin kurulması için zaman kazanıyorlar. Şartlar ne olursa olsun, hangi devlet hangi hamleyi yaparsa yapsın, gerek Fırat'ın doğusu gerek Kuzey Irak ve gerek Doğu Akdeniz konusunda Türkiye Cumhuriyeti devleti kararlı tavrından asla vazgeçmemelidir. Devletimiz, Allah'ın izniyle her türlü oyunu ve şeytani planı bozacak güçtedir."'BBP OLARAK 'CUMHUR İTTİFAKI'NA BAĞLIYIZ'Partisinin, birtakım fırsatçıların hedef tahtası haline geldiğini savunan Destici, "'Mustafa Destici bir açıklama yapsın da Büyük Birlik Partisi 'nin üzerine çullanalım' diyerek her an, her dakika pusuda bekleyen fırsatçılar, ağzımızdan çıkan iki cümleyi bile çarpıtarak, kamuoyunda şahsıma ve partimize yönelik negatif algı operasyonları çekmenin gayreti içerisindeler. Evet, Büyük Birlik Partisi olarak 'cumhur ittifakı'na bağlıyız; çünkü 'cumhur ittifakı', 15 Temmuz sonrası yaşanan süreçte şer odaklarına karşı milletiyle birlikte hareket etme kararı alan 3 partinin bir araya gelmesiyle hayata geçirilmiş bir birlikteliktir. 'Cumhur ittifakı'nda AK Parti, MHP ve BBP vardır. Biz 'cumhur ittifakı'nın içindeyiz, diyerek 16 Nisan'da ve 24 Haziran'da nerede durduysak bugün de orada durma düşüncesindeyiz. Yerel seçim iş birliği hususunda, bizim de görüşmelerimiz olmaktadır ve olacaktır. Bu görüşmeler olumlu sonuçlandığı takdirde 'cumhur ittifakı'nın yerel seçimlerde de devam edeceği kesin, net bir dille söylenebilir ve bu o zaman doğru bir tanımlama haline gelir" diye konuştu. HDP 'NİN KARŞISINDA HANGİ ADAY GÜÇLÜYSE O DESTEKLENMELİ'HDP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu kaydeden Destici, şunları söyledi:"Teröristlerin basın sözcüsüdür. HDP, Meclis kürsüsünde teröristlerin yaratmaya çalıştığı bölücü algıya hizmet eden hainler topluluğudur. HDP; bir parti değil, bir hareket değil, başı Kandil 'de ve İmralı 'da olan yılanın kuyruğudur. Bu sebeple 'Doğu ve Güneydoğu'da HDP'nin karşısında hangi aday güçlüyse o desteklenmeli' dedik. Siyasi partiler, seçim stratejilerini belirlerken en çok bu konuya dikkat etmeliler. Çünkü vatana, millete düşman adamlarla siyaset de ittifak da yapılmaz. CHP ve paydaşı partiler, kendine oy veren namuslu, yurtsever, vatanına milletine bağlı seçmenine ihanet etmemeli, seçmenini bu seçimde de hayal kırıklığına uğratmamalıdır. Masumları katletmeyi onurlu bir mücadele olarak ele alan bu teröristlerle ittifak yapanları, bilmenizi isteriz ki onlardan sayarız. Teröristlere üstü kapalı destek veren kimi basın organları bu açıklamalarımızı da yine eleştirecek. Yine çarpıtarak köşelerine yazacaklar. Yine film çevirecekler. Fakat bu filmde teröre çanak tutanlara mutlu son yok. Bu da böyle bilinsin."'DAVET OLURSA BİZ ELBETTE GÖRÜŞÜRÜZ'Gazetecilerden birinin "'Cumhur ittifakı ortaklarından yerel seçim bölgelerinde kimin adayı varsa o desteklensin' açıklamasında parti kurmaylarınızın AK Parti'li vekillerle görüşme halinde olduğunu söylemiştiniz. Görüşmeler ne aşamadadır ve Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bahçeli ile bir araya gelmeyi düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine BBP lideri Destici, şu yanıtı verdi:"Arkadaşlarımızın görüşmeleri devam ediyor. Bu görüşmeler sona geldiğinde, bir neticeye yaklaşıldığında bunu ortak bir şekilde kamuoyu ile paylaşırız. Bugünden benim bir şey söylemem doğru olmaz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla da görüşme konusunda bir davet olursa biz elbette görüşürüz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Destici açıklamaHaber-Kamera: Gizem KARADAĞ/ANKARA,