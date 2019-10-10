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Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu

Bağcılar'da 'deterjan ve kolonya imalathanesi' görünümlü bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin litre metil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

10.10.2019 10:20
Bağcılar'da 'deterjan ve kolonya imalathanesi' görünümlü bir depoya düzenlenen operasyonda, 5 bin litre metil alkol ile alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da deterjan ve kolonya imalathanesi' görünümlü bir depoda sahte içki sıvısının üretilip pazarlandığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında 23 Eylül tarihinde söz konusu depoya yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lirayı bulan 5 bin litre metil alkol, 1 adet alkol damıtma kazanı, 3 adet alkol sıvılarının dinlendirildiği su tankları, çok sayıda alkol imalat malzemesi ele geçirildi.
Baskın anında depoda bulunan Sergen K. adlı bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan K., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Sadık Kahraman/İHA)
Deterjan imalathanesi görünümlü depoya sahte içki operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel

Kaynak: İHA

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