DEÜ'de akademik yıl açılış töreni

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Ülkemiz hakkında plan yapan şer odaklarına karşı Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta da var olacağız. Balkanlar'ın istikrarında da, Kafkasya 'nın, Orta Asya'nın geleceğinde de Türkiye var olmaya devam edecek. Tarihi sorumluluklarımız bunu gerektiriyor." dedi.Dokuz Eylül Üniversitesinin (DEÜ) 2019-2020 akademik yılı, Sabancı Kültür Merkezindeki törenle açıldı. Burada konuşan Yıldırım, ismini İzmir'in düşman işgalinden kurtarıldığı tarih olan 9 Eylül'den alan üniversiteye yeni eğitim öğretim yılında başarı diledi.Kendisinin de DEÜ'de yüksek lisans öğrencisi olduğunu dile getiren Yıldırım, "Her ne kadar sizin kadar azimli olamasam da hocam bu gidiş gelişleri devamsızlıktan düşerseniz memnun olurum." dedi.DEÜ'nün 37 yıllık bir üniversite olduğunu ve en verimli, dinamik yıllarını yaşadığını belirten Yıldırım, "3 bin 700 civarında hocamız, 4 bin 800'ü aşkın idari görevli, 75 bine yaklaşan öğrencisiyle büyük bir aile." ifadesini kullandı.Türkiye'de 2003 yılında 76, şu anda ise 207 üniversite olduğunu, üniversiteye erişilebilirlik açısından Türkiye'nin Yunanistan'dan sonra dünyada ikinci sıraya yükseldiğini ifade eden Yıldırım, kendisinin üniversite okuduğu dönemde ülkenin rahat koşullarda olmadığını anlatarak şöyle konuştu:"Sizin kadar rahat şartlarda öğrenim görme imkanı olmayan bir abiniz olarak söylüyorum. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesine kayıt olduğum zaman 10 Aralık'tı, niye, anarşik olaylardan ders yapamadık. 1 sene okudum. 2 arkadaşımızı katlettiler, üniversite 1 sene kapalı kaldı. Siz şanslısınız. Üniversitelerimizde huzur var. Bu zamanı en güzel şekilde değerlendirin. 'Mezun olunca nerede iş bulacağım' kaygısına düşün, kendinizi eğitim ve öğretimle yetiştirmekle ilgili konuları ıskalamayın. 40 yaşında yabancı dil öğrenmek için yurt dışına gidip 2 sene orada kalmak zorunda olan biri olarak söylemek istiyorum. Tercihen en az 2 yabancı dili mutlaka halletmelisiniz.""Bölücülere geçit vermeyen gençlere ihtiyacımız var"Yolları böldüklerini ancak ülkenin bölünmesine izin vermediklerini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:"Bayrağını, toprağını, milletini, devletini seven, bölücülere, FETÖ'cülere asla geçit vermeyen gençlere ihtiyacımız var. 2002'de 30 milyon iç ve dış hat havayolu taşımacılığı vardı. Bugün 200 milyonun üzerindeyiz. İzmir-İstanbul otoyolunu hayal edemezdik, hayal gerçek oldu.Kalkınmak için istikrar ve güven şart. Tek başına güçlü iktidar şart. 70'li ve 90'lu yıllar kayıp yıllardır. Önemli olan kimin iktidar olacağından ziyade güven ve istikrarın ülkede her zaman hakim olmasıdır. Ülkemizin ve gelecek nesillerin buna ihtiyacı var. Bu topraklarda büyük devletler kuruldu. Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de garantördür. Bölgenin istikrarı için olmazsa olmaz bir ülkedir. Ülkemiz hakkında plan yapan şer odaklarına karşı Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Irak'ta da var olacağız. Balkanlar'ın istikrarında da, Kafkasya'nın, Orta Asya'nın geleceğinde de Türkiye var olmaya devam edecek. Tarihi sorumluluklarımız bunu gerektiriyor."DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ise mensubu olmaktan gurur duyduğu üniversitenin ülkenin yükselen değeri olduğunu ifade etti.Hotar, ülkenin gelişmesine katkı koyan DEÜ'nün 99 birimden oluştuğunu, çalışmaları yaparken kimseyi ötekileştirmediklerini, fikri olanlara söz verdiklerini, eleştirileri sabırla dinlediklerini kaydetti.Nükhet Hotar, Denizcilik Fakültesi için araştırma gemisi sözünü Yıldırım'a tekrar hatırlattı.Törende, DEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin kurulacağının da müjdesi verildi.