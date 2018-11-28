Deü'de Sanal Pos Dönemi

Dokuz Eylül Üniversitesi
'nde (DEÜ), yemekhanelerde ödeme işleminde kullanılan akıllı kartlara sanal pos aracılığıyla bakiye yükleme hizmeti verilmeye başlandı.
Üniversiteden yapılan açıklamada, öğrenci, akademik ve idari personelin kullandığı akıllı kartlara bakiye yükleme işleminde kuyrukta bekleme dönemine son verildiği belirtildi.
Sanal pos uygulamasıyla kartlara internet sitesi üzerinden 3 adımda yükleme gerçekleştirilebildiği, böylece kuyrukta bekleme ve zaman kaybetme gibi döneminin sona erdiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, üniversite çalışanları ve öğrencilerinin şartlarının iyileştirilmesi ve erişim kolaylığı sağlanması için gerekli adımları attıklarını kaydederek, sanal pos uygulamasının da bu kapsamda hayata geçirildiğini aktardı.
Prof. Dr. Hotar, "Bu yenilemeyi üniversitemizde üretilen yazılımla gerçekleştirmenin de gururunu yaşıyoruz. Artık öğrencilerimiz, akademik ve idari personelimiz istediği anda, istediği yerden yüklemesini gerçekleştirebilecek." ifadelerini kullandı.
Nükhet Hotar,Dokuz Eylül Üniversitesi
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:28