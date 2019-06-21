DEÜ girişimcilikte zirveye odaklandı

Önümüzdeki dönemde bu ivmeyi sürdüreceklerini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar , "Bu sonuç, inovasyon ve girişimcilik konusunda ürettiğimiz politikaların ve uygulamaya aldığımız teşvik edici yaklaşımların ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Türk bilim dünyasının ve kamuoyunun merakla beklediği '2018 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' sonuçları açıklandı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde hazırlanan endekse göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), bir önceki yıla göre 14 basamak ilerleyerek 16'ıncı sıraya yükseldi. Öğretim üye sayısı 50'nin üzerinde olan 164 üniversiteden toplanan verilerle hazırlanan sıralamanın 9 aylık bir çalışma ile oluşturulduğu bilgisini veren DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, elde edilen sonuçların akademi dünyası için mevcut durumu değerlendirme noktasında önemli bir referans noktası olduğunu söyledi.

DEÜ'nün bir önceki yıl 30'ncu sırada yer aldığını hatırlatan Rektör Hotar, "Bu yıl açıklanan endeks ile aradan geçen bir yılda, üniversite olarak çok ciddi mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. Bu sonuç, inovasyon ve girişimcilik konusunda ürettiğimiz politikaların ve uygulamaya aldığımız teşvik edici yaklaşımların ne kadar isabetli ve yerinde olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Türkiye'nin en büyük yükseköğretim kurumlarından biri olan DEÜ'nün bu konuda da zirveye odaklandığını hatırlatan Rektör Hotar, "Biz, geleceğin dünyasını bugünden yakalama misyonu ile hareket ediyoruz. Bunu sağlayacak temel argümanların da mensup ve paydaşlarımızın kabiliyetlerinde olduğunu biliyoruz. Üniversite olarak, bilim temelli araştırmalara fırsat sunarak özellikle girişimcilik konusunda hareket alanımızı genişletmeye; altyapımızı işbirlikleri yaparak güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

TÜBİTAK öncülüğünde yürütülen çalışmalara Hazine ve Maliye Bakanlığı , Yükseköğretim Kurulu , Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, KOSGEB, TÜRKPATENT, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı , Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi ve üniversitelerin de bulunduğu 247 kurumun kaktı sunduğu bilgisini veren Rektör Hotar, elde edilen sonuçların kendileri açısından ulusal düzeyi anlama noktasında bir çerçeve çizdiğini de söyledi.

DURAĞAN DEĞİL DİNAMİK OLACAĞIZ

Kısa sürede hızla yükselebilmek için bir amacın etrafında bir araya gelinmesi gerektiğinin altını çizen Rektör Hotar, "Bizim amacımız yükseköğretim ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde milletimiz, devletimiz ve bilim dünyamız için en iyisini yapmaktır. Biz bu gerçekliğin etrafında güçbirliği yaptık. Bunu sağlayabilmek için de durağan değil dinamik olmak zorundasınız. Biz, 85 bin mensubu olan büyük bir aileyiz. Dolayısıyla girişimcilik ve yenilikçilik konusunda başlattığımız her çalışma, ülkemiz ve kentimiz adına doğrudan katma değer anlamına gelmektedir. Bu yüzden yerelde paydaşlarımızla ortak hareket ederek ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Bu endeksteki sıralamamızı da bu açıdan değerlendiriyoruz. Kendimizi geliştirmeye, eksik olan noktalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bizlere destek olan ve bu konuda emeği geçen mensuplarımıza, paydaşlarımıza ve dostlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.