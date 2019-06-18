18.06.2019 15:05
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DEÜ Tınaztepe Kampüs Camisi için yer tahsisi yapıldı

DEÜ Tınaztepe Kampüs Camisi için yer tahsisi yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde inşa edilmesi planlanan Tınaztepe Kampüs Camisi için yer tahsisinin yapıldığı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde inşa edilmesi planlanan Tınaztepe Kampüs Camisi için yer tahsisinin yapıldığı bildirildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, yaptığı yazılı açıklamada, Tınaztepe'deki yerleşkelerinin, konumu itibariyle bölgede yoğun insan nüfusunun olduğu bir alanda kaldığını belirtti.
Yerleşkenin Doğuş Caddesinde kalan kısmını cami yapımı için tahsis ettiklerini bildiren Hotar, "Bizler, bilimi maneviyatla buluşturmayı vatandaşlarımız ve mensuplarımız için huzurlu ortamlar oluşturmaya dikkat ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Hotar, açıklamasında cami yapımına öncülük eden ilgili kişi ve kurumlara teşekkür ederek "Caminin inşaatına önümüzdeki dönemde başlanacaktır. Yapılacak bağışlarla birlikte çalışmaların kısa sürede tamamlanacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Dört minareli planlanan Tınaztepe Kampüs Camisi'nin girişi, Doğuş Caddesi üzerinde bulunacak. Camide, kütüphane, toplantı salonu, abdesthaneler, kadın-erkek sohbet alanları bulunacak. Caminin avlusunda ise şadırvan ve hilal şekli verilmiş havuzlar yer alacak.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Tınaztepe, Güncel

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