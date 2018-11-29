Deutsche Bank'a Kara Para Baskını

Almanya
'nın en büyük bankası Deutsche Bank
'a "offshore" hesapları yüzünden mali polis tarafından baskın yapıldı. Frankfurt
Savcılığı, 170 polisin eşliğinde bankanın Frankfurt'taki genel merkezine ve Eschborn Gro-Umstadt'ta bulunan 6 şubesine baskın düzenlenerek çok sayıda evraka ve bilgisayar kaydına el koyulduğunu duyurdu. Polis
baskınının Panama üzerinden kara para aklanması ilgili yapıldığı, baskında şüpheli bazı yöneticiler ve çalışanların da gözaltına alındığı bildirildi.
Geçtiğimiz hafta Danimarka
'nın en büyük bankası Danske Bank'ın, Estonya
'da bir şube aracılığıyla 200 milyar euro akladığı buna da Alman Deutsche Bank'ın aracılık yaptığı belirlenmişti. - FRANKFURT
Almanya,Polis,Deutsche Bank
29 Kasım 2018 Perşembe 13:16