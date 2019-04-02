Deutsche Bank: Anlaşmasız Brexit İhtimali Yükseldi

– Deutsche Bank
, Cuma günü Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in Brexit anlaşmasının parlamentoda üçüncü kez reddedilmesiyle, ülkenin Avrupa Birliği
'nden bir anlaşma olmadan çıkma ihtimalinin 5.0 yüzde puan artışla yüzde 25'e yükseldiğini ve Brexit anlaşmasının onaylanma ihtimalinin yüzde 15 olduğunu duyurdu.
Banka, Birleşik Krallık'ta bir genel seçim olması ihtimalini yüzde 30 olarak açıklayan Deutsche Bank, Avam Kamarasında alınacak herhangi bir kararın hükümet tarafından yasalaştırılmayacağını öngördü.
Deutsche Bank makro ekonomisti Oliver
Harvey, " Anketler, şu an gördüğümüz parlamenter çıkmaza yol açan sonuçlara benzer sonuçlar veriyor" dedi. - Istanbul
Birleşik Krallık, Deutsche Bank, Ekonomi
Kaynak: DHA