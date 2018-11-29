Son Dakika! Dev Bankaya Kara Para Baskını! Polis Arama Yapıyor

Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde savcılık tarafından kara para aklama soruşturmasına yönelik arama yapılıyor.

170 KİŞİLİK EKİP SABAHTAN BERİ ARAMA YAPIYOR

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada federal polis yetkilileri ile birlikte kara para aklama soruşturmasına yönelik bankanın Frankfurt merkezinde arama gerçekleştiriliyor. Alman medyasına göre ise vergi müfettişlerinin de yer aldığı yaklaşık 170 kişilik ekip sabah altıdan beri bankanın merkezinde arama yapıyor.

BANKANIN HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ

Aramanın, Danimarkalı Danske Bank'ın 150 milyar dolar tutarında kara para aklama işleminde bazı Avrupalı bankaların yardımcı olduğu iddiasından sonra gelmesi dikkat çekti. Haberin duyulmasından sonra, bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 4 düşerek, 8,27 eurodan işlem görüyor.