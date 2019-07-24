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Deutsche Bank ikinci çeyrekte 3.1 milyar euro zarar açıkladı

Deutsche Bank'ın açıkladığı ikinci çeyrek kazanç verilerine göre, bankanın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde, yapılan 3.4 milyar euroluk masraflar etkisiyle 3.1 milyar euro zarar ettiği açıklandı.

24.07.2019 10:43 Deutsche Bank ikinci çeyrekte 3.1 milyar euro zarar açıkladı
– Deutsche Bank'ın açıkladığı ikinci çeyrek kazanç verilerine göre, bankanın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğinde, yapılan 3.4 milyar euroluk masraflar etkisiyle 3.1 milyar euro zarar ettiği açıklandı.
Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing açıklanan 3.1 milyar euroluk zarar sonrasında dünya çappında 18 bin çalışanın işine son vererek masrafları azaltma yoluna gidileceğini söyledi ve şu açıklamayı yaptı:
"Deutsche Bank'ı değiştirmek için önemli adımlar arttık ve atılan adımların neticelerini ikinci çeyrek raporumuzda gördük. Planlanan değişimin maliyetlerini ayrı tuttuğumuzda kazançlarımızın yatay ya da hafif yükselişte olduğunu söyleyebiliriz."
Deutsche Bank'ın gelirleri  yüzde 5.9 düşüşle 6.2 milyar euroya gerilerken, faiz dışı masrafları yıllık yüzde 20.8 artışla 7 milyar euroya yükseldi. Bankanın gelir vergisi giderleri yüzde 16.4 artışla 2.2 milyar euroya yükseldi.


- İstanbul

Deutsche Bank, Ekonomi

Kaynak: DHA

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