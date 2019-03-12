Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ülkenin en büyük iki bankası Deutsche Bank ile Commerzbank'ın birleşme görüşmeleri yapmakta olduklarını doğruladı.

"GÖRÜŞMELER VAR"

Birleşme görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin sorulduğu Scholz, "Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var" yanıtını verdi.

ALMAN HÜKÜMETİ BİRLEŞME İSTİYOR

Alman hükümeti Deutsche Bank'ın sağlığı konusunda endişe ediyor ve Commerzbank ile birleşmesi için bastırıyor. Ancak Deutsche Bank'ın en büyük iki hissedarı böyle bir birleşmeye kuşku ile yaklaşıyorlar.