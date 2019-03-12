Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşme Görüşmeleri Yapıyor

<p> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/almanya/' title='Almanya'>Almanya</a> <a class='keyword' href='/maliye/' title='Maliye'>Maliye</a> Bakanı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/olaf-scholz/' title='Olaf Scholz'>Olaf Scholz</a> ülkenin en büyük iki bankası <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/deutsche-bank/' title='Deutsche Bank'>Deutsche Bank</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/commerzbank/' title='Commerzbank'>Commerzbank</a>'ın birleşme görüşmeleri yapmakta olduklarını doğruladı. </p><p><strong>'GÖRÜŞMELER VAR'</strong></p><p>Birleşme görüşmelerine ilişkin basında yer alan haberlerin sorulduğu Scholz, 'Durumun nasıl olduğu konusunda görüşmeler var' yanıtını verdi. </p><p><strong>ALMAN HÜKÜMETİ BİRLEŞME İSTİYOR</strong></p><p>Alman hükümeti <a class='keyword' href='/deutsche-bank/' title='Deutsche Bank'>Deutsche Bank</a>'ın sağlığı konusunda endişe ediyor ve <a class='keyword' href='/commerzbank/' title='Commerzbank'>Commerzbank</a> ile birleşmesi için bastırıyor. Ancak Deutsche Bank'ın en büyük iki hissedarı böyle bir birleşmeye kuşku ile yaklaşıyorlar.</p>