Haberler» Güncel» Haber

Dev adamlardan arkadaşlarına doğum günü sürprizi

Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının tecrübeli oyuncularından Gökhan Yazıcıoğlu'na antrenman sonrası takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.

09.09.2019 15:30 Dev adamlardan arkadaşlarına doğum günü sürprizi
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımının tecrübeli oyuncularından Gökhan Yazıcıoğlu'na antrenman sonrası takım arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı.
Geçtiğimiz sezonunun şampiyon kadrosunda yer alan Gökhan Yazıcıoğlu'na arkadaşlarından doğum günü sürprizi yapıldı. 29 yaşına giren tecrübeli basketbolcuyu arkadaşları yalnız bırakmadı. Antrenman sonrasında gerçekleştirilen sürpriz kutlamada, Yazıcıoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Gökhan Yazıcıoğlu doğum günü pastasını teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla birlikte sahada kesti. Duygulandığını belirten Yazıcıoğlu, "Takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşımın takımıma ve bana uğurlu gelmesini diliyorum" dedi.
(İHA)

Merkezefendi, basketbol, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:58   Şahinkaya'da 'Oyun' başladı
16:58   Başkan Köse, kent meydanında temizlik yaptı
16:57   Ergenekon davası eski mahkeme başkanına fetö üyeliğinden 10 yıl hapis cezası
16:56   2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni
16:56   Sit alanına izinsiz konulan aslan heykeli müzeye götürüldü
16:56   Siirt'te Türk Kızılay'dan 500 kişiye aşure
16:56   İstiklal caddesi'nde dehşetin zanlıları metris cezaevi'nde