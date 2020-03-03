Dev Adamlarımız, Anadolu Baskete Hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesporumuz, Türkiye Basketbol Liginin 22. haftasında Anadolu Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 6 Mart Cuma günü saat 17.00'de TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, dev adamlarımız hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dev adamlarımız daha sonra taktik çalışmalar yaparak, antrenmanı tamamladı.