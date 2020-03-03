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Dev Adamlarımız, Anadolu Baskete Hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımımız, Cuma günü Ankara deplasmanında karşılaşacağı Anadolu Basket maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

03.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:32Dev Adamlarımız, Anadolu Baskete Hazırlanıyor

Büyükşehir Belediyesporumuz, Liginin 22. haftasında Anadolu Basket takımı ile karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, 6 Mart Cuma günü saat 17.00'de TOBB ETÜ Salonu'nda oynanacak. Bu önemli karşılaşma öncesi, dev adamlarımız hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dev adamlarımız daha sonra taktik çalışmalar yaparak, antrenmanı tamamladı.


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Kaynak: Bültenler

3.03.2020 16:42:48