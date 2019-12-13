Dev Adamlarımıza okullardan tam destek

Basketbol dolu bir sohbetin gerçekleştiği ziyarette, dev adamlarımız takıma ve oynadıkları maçlara ilişkin tüm merak edilen soruları içtenlikle yanıtladı.

Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak, İdari Menajerimiz İlhan Özsarı, basketbolcularımızdan Anıl Kubaliç, Burakcan Dilmaç, İbrahim Pınarer, Metehan Deniz ve Jesse Hunt, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okul Müdürü Fatih İnan Bozdemir ve öğretmenler tarafından karşılanan takımımız, toplantı salonunda öğrencilerle buluştu. Basketbola ve sezona ilişkin takımla ilgili tüm sorulara içtenlikle yanıt veren takımımız, özellikle iç saha maçlarında kendilerini yalnız bırakmayan Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerine teşekkür etti. 14 Aralık Cumartesi günü Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak Finalspor karşılaşmasına davet eden dev adamlarımız, alkışlar eşliğinde okul ziyaretini tamamladı. Keyifli ve öğretici sohbet için takımımıza teşekkür eden Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi Müdürü Fatih İnan Bozdemir, Baş Antrenörümüz Ceyhun Cabadak'a çiçek takdiminde bulundu. Hatıra fotoğrafının çekilmesiyle, program sona erdi.