Haberler » Güncel » Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 20 kilogram ağırlığındaki bir akya balığını avladığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

21.10.2019 17:35
Çanakkale Boğazı'nda avladığı büyük ve tehlikeli balıklarla adından söz ettiren rekortmen dalgıç Müjdat Turan, son olarak 20 kilogram ağırlığındaki bir akya balığını avladığı görüntüleri sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.
Mavriya adası açıklarında tüpsüz olarak gerçekleştirdiği serbest dalışta yaklaşık 20 kiloluk akya balığını avlamayı başaran Müjdat Turan, heyecan dolu anları su altı kamerasıyla kaydederek, instagram hesabından takipçileri ile paylaştı. 46 yaşındaki dalgıcın dev balığı zıpkınla avladığı görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
(İHA)
Dev balığın avlanma anı böyle görüntülendi

Çanakkale Boğazı, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:59 Gaziantep'te kaza: 1 ölü, 6 yaralı
17:54 Başkan Kılınç: "Haksız kazanca el uzatanın elini keseriz"
17:59 Samsun'a şehit ateşi düştü (2)
17:58 Sırt çantasında uyuşturucu tespit edilen kişi tutuklandı
17:58 Karabük'te kaçak içki operasyonu
17:58 İstanbul-bakan akar trt world forum'da konuştu
17:58 Brezilya'da uçak yerleşim yerine düştü: 3 ölü, 3 yaralı
21.10.2019 18:00:14