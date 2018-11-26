Dev Bankadan Doları Olanlara Kritik Uyarı! Ayı Piyasası Başlamak Üzere

Aralarında Matthew Hornbach, Hans Redeker ve James Lord'un da bulunduğu Morgan Stanley stratejistlerinin kaleme aldığı raporda, Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı gelişen piyasalar için ayı piyasasının neredeyse tamamlandığı belirtildi. Kurum stratejistlerine göre ABD kredi piyasasında ayı piyasasının sürmesi için henüz alan bulunuyor; ABD dolarında ise başlamak üzere.

DOLAR DÜŞEBİLİR

Gelişen piyasalarda iyileşen kur görünümüyle yerel para cinsinden tahvillerini güçlü paralar cinsinden tahvillere tercih eden şirketin stratejistlerine göre dünya daha yavaş büyüme, daha yüksek enflasyonla karşı karşıya ve G4 merkez bankaları sıkılaştırma politikalarına bağlı ve bu durum dolarda zayıflamaya neden olabilir.

Büyük farklarının muhtemelen EM'ler (gelişen piyasalar) lehine hareket edeceğini söyleyen stratejistlere göre Fed 2019 yılında duraklamalı.

AYI PİYASASI NEDİR?

Ayı piyasası, genellikle piyasaların karamsar durumda olduğu, fiyatların uzun bir süre daha düşüş trendinde olacağı beklentisi olduğu durumlarda kullanılır. Ayı piyasasının ne kadar süreceği hakkında genel bir kanı olmamakla birlikte, fiyatların uzun bir süre daha düşmeye devam edeceği beklenir. Ayı piyasası etkisi altındaki bir piyasada bulunan ürünlere talep azalmaktadır. Talep azaldığı için de kimse o ürünleri almak istememekte ve fiyatlar da düşmeye devam etmektedir.

Boğa piyasası ise ayı piyasasının tam tersi olarak, ilgili piyasanın uzun bir süre daha yükseliş trendinde olacağını, o piyasadaki ürünlere olan talebin artmakta olduğunu göstermektedir.