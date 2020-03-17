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Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı

Garanti BBVA, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını duyurdu. Banka ayrıca ATM'lerden para çekme limitini 5 bin TL'ye çıkardı.

17.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya geçen şirketler arasına Garanti BBVA da eklendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını belirtildi. Garanti BBVA, müşteriler için alınan tedbirler kapsamında ise ATM'lerden günlük minimum para çekme limitinin 5.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Diğer banka ATM'lerinde Paracard ile para çekme işlemlerinin de ücretsiz olacağı ifade edildi.

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"

Müşterilerimizin sağlığını korumak için;

Öncelikle tüm nakit dışı işlemleriniz için Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığını kullanmanızı öneriyoruz. Şubelerimizden hizmet almak istiyorsanız da her türlü servisi eksiksiz sunacağız. Sık yapılan bankacılık işlemlerinin Garanti BBVA Mobil'den nasıl yapıldığının gösterildiği videoları buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Finansal işlemlerinizi daha hızlı ve kolay yapabilmeniz için, yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük minimum para çekme limiti 5.000 TL'ye çıkarıyoruz.

Diğer banka ATM'lerinde bankamız Paracard'ı ile para çekme işlemlerini de ücretsiz olarak yapabileceksiniz.

"MÜŞTERİLER BELİRLİ BİR SAYIDA İÇERİ ALINACAK"

Müşterilerimizin şubelerimizde fiziksel olarak birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısını kontrollü olarak belirleyeceğiz. Bu konuda Güvenlik Görevlilerimiz gerekli yönlendirmeleri yapacak. Yoğunluk olan şubelerde müşteriler belirli bir sırayla içeriye alınacak.

Bu noktada siz değerli müşterilerimize çok zorunlu olmadıkça evinizde kalmanızı ve şubelere gitmemenizi, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmanızı ve mümkünse temassız ödemeyi tercih etmenizi, nakit paraya ihtiyaç duymanız halinde ise ATM'lerden işlemlerinizi ATM'ye dokunmadan QR kodla yapmanızı öneriyoruz.

17 MART İTİBARIYLA EVDE ÇALIŞILACAK

Çalışanlarımızın sağlığını korumak için;

Genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi, tüm lokasyonlarımızda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarımıza idari izin kullandırarak bu çalışanlarımızın evlerinde kalmalarını istedik.

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, 17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.

ÇALIŞANLARA SAĞLIK MALZEMESİ DAĞITILDI

Çalışanlarımız için temel sağlık malzemelerini eksiksiz olarak temin ettik ve kullanım yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Tüm müşteri ziyaretleri, toplantı ve etkinlik katılımlarını, sürecin gelişimine bağlı olarak yeniden düzenlenecek şekilde durdurduk. Okulların tatil edilmesiyle birlikte, anaokulu ve ilköğretimde okuyan çocukları olan çalışanlarımızdan dileyenlerin bu dönemde izin kullanımlarında kolaylık sağlıyoruz.,

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Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı
Etiketler : Koronavirüs, Banka, ATM, Ekonomi

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