Dev çalışmada abone bağlantıları sürüyor

İçme suyu kaybının önüne geçmek ve su iletimini sağlıklı şekilde sağlama adına abone bağlantı çalışmalarının Antakya ilçesine bağlı Aksaray Mahallesi'nde yapıldığını aktaran Genel Müdürlük, söz konusu mahallede farklı ebatlardaki borularla 350 abone bağlantısının yapıldığını belirtti.

Yapılan çalışmalar ile insan sağlığı için tehlike oluşturan paslı boruların bertaraf edildiğine dikkat çeken HATSU, sağlıklı ve temiz bir gelecek için yapılan çalışma kapsamında 1 kepçe ve 4 personelin görev yaptığını açıkladı.