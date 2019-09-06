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- Dev çaydanlık görücüye çıktı

- Dev çaydanlık görücüye çıktıGUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.

06.09.2019 16:19
- Dev çaydanlık görücüye çıktı
GUİZHOU - Çin'in Guizhou eyaletinde yapılan 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık görücüye çıktı.
Çin'de 48 metre uzunluğundaki devasa çaydanlık 16 metre uzunluğundaki çay bardağı ile ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ülkenin Guizhou eyaletinde bulunan Meitan bölgesinin yüksek alanına konuşlandırılan çaydanlık bölgenin farklı alanlarından kolaylıkla görülüyor.
Guizhou eyaleti, 478 bin hektar ile ülkenin en büyük çay ekim alanı olarak kayıtlara geçti. Guizhou, 2020 yılına kadar yıllık 50 bin ton çay ihracatı ile ülkenin en büyük çay ihracatçısı olmayı hedefliyor.
- Dev çaydanlık görücüye çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, Guizhou, Güncel

Kaynak: İHA

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