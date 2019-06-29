29.06.2019 13:33
Haberler » Güncel » Haber

Dev çekirge Adıyaman'da görüldü

Dev çekirge Adıyaman

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Adıyaman'da görüldü.

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Adıyaman 'da görüldü.

Bu yıl aşırı sıcakların ardından hububat tarlalarında görülen ve yaklaşık 25 santime kadar büyüye bilen dev çekirge Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya Köyünde görüntülendi.

Güvenlik görevlilerinin cep telefonu kameralarına takılan dev çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiği belirtildi.

Cep telefonu ile çekirgenin fotoğraf ve videosunu çeken güvenlik görevlisi Mustafa Demirpolat, ilk defa bu kadar büyük bir çekirge gördüğünü ve ilk gördüklerinde de çok şaşırdıklarını belirterek, "İnternet üzerinden araştırdığımda etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yediğini öğrendim video ve fotoğrafını çektikten sonra bıraktım" diye konuştu. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
cep telefonu , kahta , adıyaman , Güncel

Son Dakika Haberleri
14:08 DHA DIŞ - Trump: Obama adil davranmadı. Erdoğan'ın suçu yok
14:08 Sakarya'da şarampole devrilen otomobilde yangın
14:07 Ekrem İmamoğlu, Merhaba Güzel Vatanım belgeselinin setini ziyaret etti
14:07 Ankara İl Spor Merkezleri ve Engelliler İl Spor Merkezleri açıldı
14:07 DHA YURT BÜLTENİ-11
14:07 FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma
14:06 Emlakçı, evinde kemerle boğulmuş olarak bulundu