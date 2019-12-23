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Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı

Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda gemi Tekirdağ kıyılarına demirledi.

23.12.2019 16:25 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:25 Dev dalgalar oluştu: Gemi ve balıkçı tekneleri demir attı
Marmara Denizi'nde etkisini sürdüren şiddetli lodos nedeniyle çok sayıda gemi kıyılarına demirledi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, deniz ulaşımında da aksamalara neden oluyor. Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Sahil kenarı kum ve midye kabuklarıyla doldu
Yer yer boyları 5 metreye kadar ulaşan dalgalar nedeniyle sahil kenarlarında kum ve midyelerden birikintiler oluştu. Yine dalgalar nedeniyle her gün dolup taşan sahil kenarları bomboş kaldı. Sahil kenarlarında bulunan kafeler ve işletmelerce, boyu 5 metreye kadar ulaşan dalgalar nedeniyle etrafa savrulmasın diye sahil kenarlarındaki masa ve sandalyeler toplatıldı.
(Halil Dağ/İHA)

Marmara Denizi, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: İHA

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