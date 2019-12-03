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DEV DALGALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER, CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

ARNAVUTKÖY'de iki kişi etkili olan lodosta Karaburun Sahili'nde fotoğraf çekilmek istedi.

03.12.2019 10:51 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:51DEV DALGALARA ALDIRIŞ ETMEDİLER, CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR
ARNAVUTKÖY'de iki kişi etkili olan lodosta Sahili'nde fotoğraf çekilmek istedi. Kıyıya vuran dev dalgaların arasında canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntüler geçen Cuma günü , Karaburun Sahili'nde kaydedildi. 'da etkili olan sağanak yağış ve lodosta iki motokurye uyarılara aldırış etmeden sahil boyuna indi. İki kişi metrelerce yükseklikte dalgaların dövdüğü sahilde ve fotoğraf çekmek istedi. Motokuryelerden biri kaskındaki kamerayı taşların arasına düşürdü. Canlarını tehlikeye atan iki kişi dev dalgalara aldırış etmeden düşen kamerayı aramaya çalıştı. Canlarını tehlikeye atan kişiler güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sahildeki dev dalgalar

-İki kişinin sahile vuran dalgalar arasında kaybolmaları

-Taşların arasında kamerayı aramaları

-Detaylar


- İstanbul

Arnavutköy, Karaburun, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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