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Dev derbi öncesi Galatasaray'ın Instagram hesabı hacklendi!

Galatasaray Kulübü, Instagram hesabından paylaştığı hikayede yaklaşık 8 milyon takipçisi bulunan hesabın hacklendiğini duyurdu.

27.09.2019 17:14

Galatasaray Kulübü dev derbi öncesi sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbolseverleri şaşırttı. Dev derbiye 1 gün kala Galatasaray'ın Instagram hesabından, "Hesabımız hacklendi" yazısı paylaşıldı.

İşte o paylaşım:

DEV DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Galatasaray'ın Instagram'da 7.8 milyon takipçisi bulunuyor. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

HESABI RYAN BABEL ELE GEÇİRDİ

Galatasaray'ın Instagram hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı. Hesabı yöneten Babel, eğlenceli paylaşımlarda bulundu.

Dev derbi öncesi Galatasaray'ın Instagram hesabı hacklendi!

Galatasaray, Instagram, Spor

YORUMLAR(9)
KSK Lİ MESUT:Rezilsaray. ...
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.:BABELİN KENDİ YOUTUBE HESABI , GALATASARAYIN YOUTUBE HESABINDAN 100 KAT DAHA GÜZEL VİDEOLAR YAPIP PAYLAŞIYOR .
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KUMLUCALI UĞUR:Bazılarının yürekleri ancak bu şerefsizliği yapmaya yetiyor.
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CAN:haberi bari okusaydin. .
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RYAN:AHHAHAHHAAH BABEL ALMIŞ NASIL DÜŞTÜNÜZ
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ADINIZI YAZIN:maçı cüneyt çakır yönetecekse denilebilecek başka bişey yok yine fenere çalışacak GALATASARAY a karşı duracak herzaman ki gibi
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KRA:ELLERNİZ DERT GÖRMESİNNN
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BİR ARSLAN:Sağlık olsun bizim uefa kupamız var bunu övünerek tekrarlıyorum çok şükür
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GFB:Cücü bunu beğendi :Aaljsfjahfa
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