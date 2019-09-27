Dev derbi öncesi Galatasaray'ın Instagram hesabı hacklendi!

Galatasaray Kulübü dev derbi öncesi sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Ancak sarı-kırmızılı kulüp Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbolseverleri şaşırttı. Dev derbiye 1 gün kala Galatasaray'ın Instagram hesabından, "Hesabımız hacklendi" yazısı paylaşıldı.

İşte o paylaşım:

DEV DERBİYİ CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

Galatasaray'ın Instagram'da 7.8 milyon takipçisi bulunuyor. Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, TT Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Saat 20.00'de başlayacak dev karşılaşma, beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

HESABI RYAN BABEL ELE GEÇİRDİ

Galatasaray'ın Instagram hesabını hackleyen kişi Ryan Babel çıktı. Hesabı yöneten Babel, eğlenceli paylaşımlarda bulundu.