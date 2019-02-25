Dev Derbi Öncesi Stat Zeminindeki Son Durum Havadan Fotoğraflandı

BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe
arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park
'taki son durum havadan fotoğraflandı. İstanbul
'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam oynanacak derbi öncesi Beşiktaş
'taki Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.
- İstanbul
Fenerbahçe, Beşiktaş, Vodafone Park, Spor
Kaynak: DHA