Dev Derbide 3 Gol Var

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş
, evinde Fenerbahçe
'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada Kagawa'nın serbest vuruşunda Skrtel'den seken top Vida'da kaldı. Vida'nın altıpasa gönderdiği topta Gökhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 14. dakikada Hasan Ali
'nin Gökhan Gönül
'e arkadan yaptığı müdahale sonucu oyuncu yerde kaldı. VAR'a giden Bülent Yıldırım
penaltı kararı verdi. 18. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz
, meşin yuvarlağı Volkan'nın solundan filelere gönderdi. 2-0 45. dakikada Soldado'nun ceza yayı önünde pasını alan Dirar'ın kaleye çektiği şut, Mirin'in müdahalesiyle kornere çıktı. 45+1. dakikada Dorukhan'ın uzun pasında topla buluşan Burak Yılmaz, sol ayağıyla yaptığı aşırtma vuruşta golü buldu. 3-0
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy
xx, Asım Yusuf Öz
xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan xxx, Vida xxx, Mirin xxx, Adriano xxx, Atiba xxx, Dorukhan xxx, Lens xx, Güven xx, Kagawa xxx, Burak xxx Yedekler: Utku, Medel, Quaresma
, Oğuzhan, Mustafa, Roco, Necip, Muhayer, Caner, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Fenerbahçe: Volkan x, İsla xx, Sadık x, Skrtel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal
x, Tolgay x, Dirar xx, Moses xx, Zajc x, Soldado x Yedekler: Harun, İsmail, Alper, Serdar, Şener, Ayew, Valbuena, Jailson
, Neustaedter, Eljif Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Gökhan Gönül (dk. 10), Burak Yılmaz (dk. 18 pen. ve 45+1) (Beşiktaş) Sarı Kart: Zajc (Fenerbahçe)
(Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın
/İHA)
Bülent Yıldırım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA