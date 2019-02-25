Dev Derbide İlk 11'ler Belli Oldu

Dev derbi öncesi Fenerbahçe
ve Beşiktaş
'ın 11'i belli oldu. Siyah-beyazlıların Japon
yıldızı Shinji Kagawa
, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu. Siyah-beyazlı ekibin Japon yıldızı Shinji Kagawa, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkacak. ilk 11'de yer alması beklenen Ricardo Quaresma
ise mücadeleye yedek olarak başlayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki ilk 11'i şu şekilde:
"Karius - Gökhan Gönül
, Mirin, Vida, Adriano - Atiba, Dorukhan - Lens, Güven, Kagawa - Burak Yılmaz."
Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu
FENERBAHÇE'NİN DE İLK 11'İ BELLİ OLDU Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının 11'i belli oldu. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu. sarı-lacivertli ekibin derbi maçtaki 11'i şöyle:
" Volkan Demirel
, Martin Skrtel
, Sadık Çiftpınar
, Hasan Ali Kaldırım
, Mauricio Isla
, Nabil Dirar, Mehmet Topal
, Miha Zajc, Tolgay Arslan, Victor Moses, Roberto Soldado."
(OK-TK-S)
(Bozhan Memiş-Ozan Buğra Koşar/İHA)
Beşiktaş, Fenerbahçe, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA