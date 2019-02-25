Dev Derbiden Notlar

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş
ile Fenerbahçe
arasında oynanan ve 3-3 berabere sona eren dev derbide öne çıkan notlar şöyle.
FENERBAHÇE İKİNCİ YARIDA AÇILDI
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı maçın ilk yarısında 3-0 geriye düşerken ikinci yarı attığı 3 golle eşitliği sağladı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Müsabakanın ilk yarısında Gökhan ve Burak'ın attığı iki golle 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar soyunma odasına önde giden taraf oldu. Maçın ikinci yarısında Valbuena ve Ayew değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe ilk yarıdaki oyunundan farklı bir şekilde sahaya çıktı. Sarı-lacivertliler Zajc, Sadık ve Hasan Ali
'nin golleriyle 3-3'lük eşitliği sağlarken, 3 farkla geriden gelerek ikinci yarıda farklı bir reaksiyon gösterdi.
LUCESCU MAÇ BİTMEDEN STATTAN AYRILDI Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini izlemek için Vodafone Park
'a gelen A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu
, maçın 85. dakikasında stattan ayrıldı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Mili Takım'ın eski Teknik Direktörü Lucescu ve yardımcısı Tayfur Havutçu
da takip etti. İkilinin maçın bitimini beklemeden 85. dakikada stattan ayrılması dikkat çekti.
SADIK ÇİFTPINAR İLK GOLÜNÜ ATTI Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar
, Beşiktaş karşısında gol atarak sarı-lacivertli formayla golle tanışmış oldu. Fenerbahçe'nin devre arasında Yeni Malatyaspor
'dan transfer ettiği Sadık Çiftpınar sarı-lacivertli formayla ilk golünü Beşiktaş karşısında attı. 61. dakikada sağ taraftan Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Sadık yaptığı düzgün kafa vuruşuyla Fenerbahçe'nin ikinci golünü atan isim oldu. Çiftpınar attığı bu golle sarı-lacivertli forma ile ilk golünü kaydetti.
ZAJC GOLLE TANIŞTI
Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc ilk golünü derbide attı. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide Miha Zajc ilk kez golle tanıştı. Empoli
'den devre arasında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu müsabakanın 55. dakikasında sağ kanatta Dirar'ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Zajc, meşin yuvarlağı ağlara göndererek hem kendisinin hem de takımının ilk golünü kaydetti. Müsabaka boyunca etkili bir oyun sergileyen Zajc taraftarı ve teknik heyeti mest etti.
MİRİN MAÇI SAKAT TAMAMLADI Beşiktaş'ın Fransız yıldızı Mirin, Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık sonrası, değişiklik hakkı olmaması nedeniyle maçı sakat tamamladı. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah-beyazlıların Fransız oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin karşılaşmayı sakat sakat tamamladı. 87. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan karambolde Skrtel'le girdiği mücadele sonrasında sakatlanan yıldız oyuncu, tedavisinin ardından oyuna dahil oldu. Caner, Quaresma
ve Mustafa Pektemek
değişiklikleri nedeniyle oyuncu değişikliği hakkı kalmayan siyah-beyazlılarda Mirin oyuna sakat sakat devam etti.
BURAK'TAN 5 MAÇTA 4 GOL Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz
, Fenerbahçe filelerini 2 kez havalandırırken, siyah-beyazlı forma altında 5. maçında 4. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor
'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı forma altında gösterdiği performansla dikkat çekti. Fenerbahçe karşısında Beşiktaş formasıyla 5. maçına çıkan tecrübeli oyuncu, 17. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek farkı 2'ye çıkarırken, ilk yarının son dakikasında tekrar sahneye çıktı ve skoru 3-0'a taşıdı. Kagawa'nın şık pasında savunmadan önce topu kapan ve Volkan Demirel
'le karşı karşıya kalan Burak Yılmaz, kendisinin 2, takımının ise 3. golüne imza attı. Bursaspor
maçında attığı 2 golle 2-0'lık galibiyette başrol oynayan Burak, Beşiktaş formasıyla 5 maçta 4. golüne ulaştı. Fenerbahçe maçında ilk yarıyı 3-0 önde kapatan Beşiktaş, ikinci yarıda yediği 3 golle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılırken, Burak'ın attığı 2 gol galibiyet için yeterli olmadı. Bozhan Memiş -Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin
Topaloğlu- Oğuzhan Ort)
Fenerbahçe, Beşiktaş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA