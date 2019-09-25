Dev derbinin hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 6. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşmasında Cüneyt Çakır düdük çalacak. Trabzonspor
ile Beşiktaş
arasında oynanacak mücadeleyi ise Ali Palabıyık yönetecek.
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Derbi maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler.
Bu hafta oynanacak olan bir diğer önemli mücadele Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olacak. Bu karşılaşmada ise hakem Ali Palabıyık sahada olacak. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Serkan Tokat.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
27 Eylül Cuma
20.30 Başakşehir - Ç.Rizespor: Fırat Aydınus
28 Eylül Cumartesi
15.00 Denizlispor - Kasımpaşa: Tugay Kaan Numanoğlu
17.30 Alanyaspor - Sivasspor: Halil Umut Meler
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
29 Eylül Pazar
14.00 Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor: Alper Ulusoy
16.30 Ankaragücü - Gençlerbirliği: Ümit Öztürk
16.30 Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Palabıyık
30 Eylül Pazartesi
20.00 Gazişehir Gaziantep - Göztepe: Ali Şansalan
(BM-SK-S)