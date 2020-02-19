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Dev derbinin Temsilcisi Osman Kayaalp

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak dev derbinin TFF temsilcisi olarak Kayseri'den Osman Kayaalp görevlendirildi.

19.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:20Dev derbinin Temsilcisi Osman Kayaalp
ile arasında oynanacak dev derbinin TFF temsilcisi olarak 'den Osman Kayaalp görevlendirildi.
23 Şubat 2020 Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine Türkiye Futbol Federasyonu'nun tecrübeli temsilcisi Osman Kayaalp atandı. 11 yıldır Federasyon temsilcisi olarak görev yapan ve bu sezon 10 maçın üzerinde görev alan Osman Kayaalp, Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbi maçında TFF'nin en güvendiği isimlerden birisi olarak atandı.
TFF temsilcisi Osman Kayaalp, 7 yıl faal hakemlik yaptıktan sonra 10 yıl Kayseri Kadir Has Stadı müdürü olarak hizmet etmişti.
(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fenerbahçe, Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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