Dev fabrika yeniden üretime geçiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan özelleştirme kapsamı dışında bırakılan Çarşamba Şeker Fabrikası'nın 2020 yılında yeniden üretime geçirilmesi planlanıyor. Fabrikanın yeninden açılabilmesi için çiftçiden 150 bin ton şeker pancarı üretimi bekleniyor.



Çarşamba Şeker Fabrikası'nda üretimin yeniden başlatılması amacıyla çiftçilere bilgilendirmek için bir toplantı düzenlendi. Toplantıda günde 3 bin ton pancar işleme 43 bin ton şeker üretim kapasitesi ile 1989 yılında şeker sanayisine kazandırılan fabrikanın 2020 yılında yeniden üretime başlaması için üreticiden en az 150 bin ton şeker pancarı beklendiği ifade edildi. Toplantı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün şeker pancarı üretimi ile ilgili yaptığı sunumla başladı.



Yapılan sunumda Samsun'da 2004 yılında 110 bin dekar arazide şeker pancarı üretimi yapılırken, 2018 yılında 12 bin dekar alanda üretim yapıldığı, 2004 yılında 430 bin ton şeker pancarı üretilirken 2018 yılında 54 bin ton şeker pancarı üretildiği açıklandı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy, "Şeker üretimi hakikaten zor değil oldukça kolay. Ben bu 150 bin tonun bölgemizdeki boş alanlarla sağlanabileceğini düşünüyorum. Şekeri yıkıcı bir ürün olarak değil de ovamız için kardeş bir ürün olarak görmemiz gerekiyor. Şekerin de diğer ürünlerle barışık olması lazım. Bölgemizde bunu sağlayacak arazide vardır. İnşallah da istenen düzeye ulaşacaktır" şeklinde konuştu.



Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, "Bu toplantımız eylül-ekim aylarında olsaydı ben inanıyorum ki 2020 üretim sezonundaki üretim alanı çok daha fazla olabilecekti. Biz bu rakamları çok daha fazlasıyla gerçekleştiririz. 2021 yılında ben inanıyorum ki fabrikanın çok daha güçlü bir şekilde çalışacak. Şeker fabrikalarının çiftçimize verdiği desteğin haricinde Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla biz de mazot ve gübre desteğini 2019 yılı üretimi için 15 lira mazot, 4 lira gübre olarak toplam 19 lira desteği ayrıca veriyoruz" diye konuştu.



"Üzerimize düşeni yapmaya hazırız"



Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Selim Yücel, "Türkiye'nin sosyoekonomik yapısı içerisinde ülke nüfusunu yaklaşık yüzde 10'unun bu sektörden geçimini sağladığı düşünüldüğünde yan ve alt sanayi kolları ile oluşturduğu katma değer şeker pancarı ve şeker sektörünün önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle ülke şeker politikası doğrultusunda pancar üreticilerimize emeklerinin karşılığını verilmesi yanında tüketiciler içinde hem kaliteli ve ucuz şeker temin hepimiz için önem arz etmektedir. Pancar üretimini sağlamanız halinde bizim de üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu genel müdürümüzün de taahhüdü olarak sizlere ifade etmek istiyorum" sözlerini kullandı.



"Tarihi bir gün"



Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açıldığı gün gibi tarihi bir güne şahitlik yapıyoruz. Bir yeri açmak belki çalıştırmaktan daha kolay. Biz şimdi 8 yıl ara verilmiş işe yeniden başlamakla ilgili bir cesaret göstermek için buradayız. 8 yıl bu fabrika burada kapalı dururken bu ilde yaşayan tüm insanlar buranın kapalı olmasından hep üzüntü duymuşlardır. Ben Çarşamba Belediye Başkanı olarak bu konuyla alakalı üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Ekiminden sökümüne bu konuda destek vermeye de hazırım. İnşallah bu işi bu yıl başlatır ve 3 yıl sonra Samsun'u 2008 yılında ektiği pancar gibi pancar ektiği bir döneme kavuştururuz" ifadelerini kullandı.



"150 bin ton pancar ekimi almak zorundayız"



AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Buranın çalışıp çalışmayacağı genel müdürümüzle yaptığımız görüşmede bölgemizde bize 150 bin ton pancar ekmenizi istiyoruz. Ladik, Kavak, Çarşamba 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimizde en az 150 bin ton pancar ekimi almak zorundayız. Bu fabrika yaklaşık 350 bin ton pancar işlemek durumunda fizibil olması için. Bu yüzden buradaki tüm katılımcılardan herkesten bu işe destek vermesini bekliyoruz" dedi.



Samsun Valisi Osman Kaymak, "Özellikle nişasta bazlı şeker oranının yüzde 10'lara, en sonunda da yüzde 2,5'lara düşürülmesi Türk çiftçisi için çok önemli bir karardır. Nişasta bazlı şekerin tatlandırıcıda kullanılması halinde pancara ihtiyaç kalmıyor, o anlamda çiftçi zarar görüyordu. Tatlandırıcıda bu oranın yüzde 2,5'lara düşmesi çok büyük bir imkan. Bundan sonra şeker pancarına ihtiyaç olacak ve bu fabrikada çalışacak" diye konuştu.



Konuşmalar sonrasında toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti. Toplantıya katılan muhtarlar ve ziraat odaları temsilcileri 150 bin ton üretimin gerçekleştirilmesi yönünde çalışacaklarını dile getirdi. Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, 2021 yılı için 50 bin dekar arazide ekim sözü verdi.



Düzenlenen toplantıya Samsun Valisi Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Çarşamba Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Aytaç, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, muhtarlar, ziraat odası ve sendika temsilcileri ile üreticiler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA