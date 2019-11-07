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Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı

Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.

07.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:58 Dev final için Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hazırlıkları kapsamında düzenlenen İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik Toplantısı Riva'da yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstanbul 2020 Emniyet ve Güvenlik toplantısının TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştiği belirtildi. Toplantıya Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu (İOOHDK), İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, UEFA ve TFF yetkililerinin katıldığı ifade edildi.

UEFA yetkilileri tarafından sunumun da yapıldığı toplantıda, 30 Mayıs 2020 tarihinde oynanacak finalde alınacak emniyet ve güvenlik tedbirleri ile ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirildiği açıklandı. - İSTANBUL

Atatürk Olimpiyat Stadı, UEFA Şampiyonlar Ligi, İstanbul, Riva, Spor

Kaynak: İHA

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