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Dev gemiler peş peşe boğaz'dan geçti -

300'er metre boyundaki 2 geminin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi.

14.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:35
300'er metre boyundaki 2 geminin geçişini sahildeki vatandaşlar ilgiyle izledi.
Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ-Ali AKSOYER
Dev konteyner gemileri İstanbul Boğazı'ndan peş peşe geçti.
'den İstanbul Boğazı'na sabah saatlerinde ilk olarak Hong Kong bayraklı 300 metre uzunluğunda, 43 metre genişliğinde konteyner gemisi 'Maersk Kıthıra' girdi. Yaklaşık bir saate Arnavutköy açıklarına ulaşan dev gemiyi sahilde bulunan bazı vatandaşlar ilgiyle izledi. Yaklaşık 1,5 saate boğaz geçişini tamamlayan konteyner gemisi Avcılar Ambarlı limanına yük boşaltmak için Marmara denizinde yol aldı.
İKİNCİSİ DAHA BÜYÜK
Ardından Boğaz'a aynı yönde 300 metre uzunluğunda 49 metre genişliğinde Liberya bayraklı devasa konteyner gemisi 'CMA CGM Congo' girdi. Bazı vatandaşlar dev gemiyi cep telefonları ile görüntülerken bazı vatandaşlar da konteyner gemisini şaşkınlıkla izledi. Boğaz geçişini tamamlayan dev gemi Yunanistan'a gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı. Gemilere İstanbul Boğazı'ndan geçişleri sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler eşlik etti.
Dev gemiler peş peşe boğaz'dan geçti -

İstanbul Boğazı, Karadeniz, Güncel

Kaynak: DHA


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