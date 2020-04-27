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"Dev ihracat treni"nin yükleri Hazar'a açıldı - BAKÜ

Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götüren 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin yükleri, Bakü'nün Alat Limanından Hazar denizine açıldı.

27.04.2020 20:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:09
Türkiye'de üretilen ihracat malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan'a götüren 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin yükleri, Bakü'nün Alat Limanından Hazar denizine açıldı.
Kars'tan 18 Nisan'da hareket eden "dev tren"in yükü Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den 70 kilometre mesafede bulunan Alat kasabasındaki Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanına boşaltıldı.
Trenin taşıdığı konteynerlerden 20'si Azerbaycan'da kalırken, 24'ü Kazakistan'a ait "Türkistan" yük gemisine yüklenerek Aktau Limanına hareket etti.
Konteynerlerden 30'u Türkmenistan'ın Türkmenbaşı, 8'i ise yine Kazakistan'ın Kurık Limanına gönderilecek.
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında işletilen en uzun tren olma özelliği taşıyan trende temizlik malzemelerinden otomotiv sanayi ürünlerine kadar birçok kalem malzeme taşındı. Tüm taşıma işlemleri tamamen insan temassız ve yoğun dezenfekte işlemlerine tabi tutularak yapıldı. ’Dev ihracat treni’nin yükleri Hazar’a açıldı - BAKÜ

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Azerbaycan, İhracat, Bakü, Güncel, Haber
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