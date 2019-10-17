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Dev indirimler fırsat çadırında

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açıldığı günden bu yana birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 9 gün sürecek fırsat günleri ile ziyaretçilerini karşılayacak.

17.10.2019 11:20Dev indirimler fırsat çadırında
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde açıldığı günden bu yana birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 9 gün sürecek fırsat günleri ile ziyaretçilerini karşılayacak.

Eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyaları ile Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, 19 - 27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek "Fırsat Çadırı" günleri ile ziyaretçilerine alışveriş şenliği yaşatacak. Otopark alanında kurulacak Fırsat Çadırında Gencallar, Dagi, Kığılı, Cahsmire, Şimal, Özdilek, Karaca, Arslanzade, Nalan Kostüme Evi, Lalezar, Eren Ahşap, Köylüce Organik, Toys Shop, Yapada Azzo Deri, Hummel ve Galeri Optik gibi birbirinden ünlü markalar yer alıyor. Dev indirimler ile tekstilden gıdaya, oyuncaktan aksesuara kadar pek çok ürünü Fırsat Çadırında ziyaretçileri ile buluşturacak olan 39 Burda AVM, alışveriş tutkunlarını uygun fiyatlı ürünlerle buluşturacak. Fırsat Çadırı kampanyası için detaylı bilgiye 39 Burda danışma noktasından ya da www.39burda.com internet adresinden ulaşılabilecek. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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