Dev jüri 'Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için bir araya geldi

Bu yıl 66. kez düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için dev jüri bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda halk oylamasına sunulacak sporcular belirlendi.Türkiye'nin en prestijli spor ödül töreni olan ve 1954 yılından bu yana merakla takip edilen, 'Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri' için spor camiasının önde gelen isimleri büyük jüri toplantısında bir araya geldi. Bu yıl 66. kez düzenlenecek olan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, halk oylamasına sunulacak adayların belirlenmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Mehmet Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyon Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu başta olmak üzere, Türkiye'nin önde gelen spor yazarları ve spor adamları 7 kategoride seçilecek ön adayları belirledi.Geçen yıl Sporun En İyileri'ni seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürüldü. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlandı. 2020 yılında düzenlenecek olan Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce halkın da desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan çocuklar için malzeme desteğinin devam edeceği belirtildi.Bakan Kasapoğlu: "Başarı tablolarını daha güçlü şekilde yaşayacağımıza inanıyorum"Jüri toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2019 yılının Türk Sporu açısından çok başarılı geçtiğine dikkat çekerek, "Çok bereketli bir yıl oldu. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Bu tabloda bizlerle olan herkesin açıkçası bu yılki başarılarda mutlaka ve mutlaka emeği ve katkısı olduğunu düşünüyorum, görüyorum. İnşallah başarı tablolarını daha güçlü bir şekilde yaşayacağımıza inanıyorum. Bizi onurlandıran, bizi duygulandıran, bizi heyecanlandıran, pek çok sporcuyu az önce tekrar değerlendirdik. Bu ülkemizin sportif geleceğinin ne kadar aydınlık olduğunu müjdeliyor. Elbette Cumhurbaşkanımızın bu konudaki vizyonu, liderliği bizler için çok önemli bir ilham kaynağı. Her zaman ifade ettiğim bir söylem: spor futboldan ibaret değildir. Bugün bunu hep birlikte görüyoruz. Pek çok branşta, aramızda farklı branşlardan federasyon başkanlarımız var. ve sporun futboldan ibaret olmadığını ama futboldaki iddiamızın her geçen gün daha yukarı çıkacağına da inanıyoruz. Bu vesileyle 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda inşallah milli takımızla gururlanacağımıza inanıyoruz. Bunun yanında 2020 Tokyo bizim için çok önemli bir süreç. Bu süreci de hep birlikte pek çok branşta güzel bir başarıyla taçlandıracağımızı da görüyoruz. Federasyonlarımızla, kulüplerimizle, sporcularımızla diyaloğumuz çok güçlü" şeklinde konuştu.Nihat Özdemir: "Milli takımdan aday gösterilmesinden mutluluk duydum"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de milli takım teknik direktörü ve oyuncularının aday gösterilmesinden dolayı mutluluk duyduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi:"66 yıl bu ödül işini devam ettirmek, gerçekten çok büyük başarı. Burada beni en çok mutlu eden iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi milli takımın burada takım olarak aday gösterilmesi, teknik direktörümüzün aday gösterilmesi ve 4-5 oyuncumuzun çeşitli kategorilerde aday olmasından dolayı gerçekten büyük mutluluk duydum. Netice olarak 3 milyon belki daha fazla sporseverin bu konudaki kararları neticeyi ortaya çıkaracaktır. Beni diğer mutlu eden konulardan bir tanesi de geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda ödül alan sporcular, teknik direktörlerin, masa etrafında jüri üyesi olması da bu yarışmanın ne kadar başarılı olan bir yarışma olduğunu ortaya koymaktadır. Demek ki aday olanlar, kazananlar, sporcu olsun antrenör olsunlar, bugün masa etrafında oy veriyorlar. Bu da büyük bir geleneksel durumu ortaya koymaktadır. Herkesi tebrik ediyorum. İnşallah iyi neticeler çıkacağına da inanıyorum." - İSTANBUL