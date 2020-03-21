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Dev kaya parçası yolu kapattı

Dev kaya parçası yolu kapattı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü.

21.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:27
Dev kaya parçası yolu kapattı
ŞIRNAK - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde aşırı yağışlar sonucunda dev kaya yola düştü. Ekipler 3 saatlik çalışmanın ardından trafiğe kapanan yolu ulaşıma açtı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrasında dev kayalar yola düştü. Tonlarca ağırlıktaki kayaları iş makineleri 3 saatlik çalışmanın ardından kaldırabildi. Beytüşşebap ilçesine 5 kilometre uzaklıkta bulunan bölgede yola düşen kayayı kaldırmaya çalışan karayolları ekipleri uzun süren çalışmaların ardından yolu yeniden trafiğe açtı. Karayolu ekibinde çalışan Hakim Aykut, "İlçemizde aşırı yağışlar nedeniyle sürekli taşlar düşüyor. Bu yüzden sürekli bölgede yol güzergahını kontrol ediyoruz. Bu günde kısa süreliğine yol kapalı kaldı sonra kaldırdık" dedi. Dev kaya parçası yolu kapattı

Kaynak: İHA

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Dev kaya parçası yolu kapattı
Etiketler : Beytüşşebap, Şırnak, Genel

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