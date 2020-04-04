Dev kaya parçası yolu kapattı
VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası dev kayalar yola düştü.
04.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:56
Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, ilçenin coğrafi yapısı ve aşırı yağış alması sebebiyle yüksek kesimlerden sürekli kayalar düştüğünü belirterek, "Karayolları, Van Büyükşehir Belediyesi ve Çatak Belediyesine ait iş makineleri sürekli bölgemizde yol güzergahını kontrol edip, düşen kayaları kaldırıyor. Vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyorum" dedi. - VAN
Kaynak: İHA