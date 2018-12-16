16 Aralık 2018 Pazar 16:41



16 Aralık 2018 Pazar 16:41

Kazakistan'da yapıldıktan sonra parçalar halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli kaidesine yerleştirildi.Bolu Belediyesi tarafından Alpagut Mahallesi'nde yapımına 2016 yılında başlanan ve 75 bin metrekare alana inşa edilen Uluslararası Köroğlu Parkı'nda çalışmalar devam ediyor.Parkın en önemli parçası olan ve Kazakistan'da yapıldıktan sonra üç parça halinde Bolu'ya getirilen dev Köroğlu heykeli, 500 tonluk vinç yardımıyla kaide üzerine yerleştirildi.Kaide üzerine yerleştirildikten sonra 70 metre yüksekliğe ulaşan dev Köroğlu heykeli, Anadolu Otoyolu, D-100 kara yolu ile kentin birçok noktasından görülebiliyor."Parkı Türk dünyasının kullanabileceği alan haline getireceğiz"Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, yaptığı açıklamada, heykelin kaide üzerine yerleştirildiğini belirterek, "Bu projenin başından beri görev aldığım için tüm ekip arkadaşlarımız adına çok mutluyuz. Heykelin yerine konulmasından sonra bu parkı hizmete açarak, tüm Türk dünyasının kullanabileceği alan haline getireceğiz." diye konuştu.Davarcıoğlu, heykelin yapım sürecinden bahsederek, "İlk etapta heykelin Antalya'da çamurdan küçük versiyonu yapıldı. Daha sonra Kazakistan'da bir atölyede bu şekli yapıldı. Heykelin ilk etapta kaidesi geldi ve daha sonra parçalar halinde Köroğlu heykeli geldi. Heykelin bu şekilde buraya yerleştirilmesi bizi çok heyecanlandırdı." ifadelerini kullandı.