Haberler» Spor» Haber

Dev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği ve performansıyla göz dolduran Vedat Muriqi için Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina sıraya girdi. Kosova-Çekya maçına scoutlarını gönderen kulüpler, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

09.09.2019 10:39

İtalyan ve İngiliz kulüplerinin, Kosova-Çekya arasında oynanan milli maçta Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi takip ettiği öğrenildi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina gibi büyük kulüplerin scoutları Muriqi'yi canlı izledi.

F.BAHÇE MAÇINA GELECEKLER

Çekya'ya karşı gol atan ve iyi bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin dünyaca ünlü scoutarı etkilediği bildirildi. Scoutların, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlarda da Kosovalı golcüyü yakın takibe alması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Dört kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Vedat Muriqi'nin devre arasına kadar göstereceği performans da gelecek teklifte belirleyici rol oynayacak. Golcü oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 2 gol attı.

GalatasarayGalatasaray'da Linnes yolcu!

MonacoMonaco'dan Abdülkadir Ömür için çılgın teklif!

Dev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler

Fenerbahçe, Tottenham, Kosova, Lazio, Spor

YORUMLAR (13)
HAS FB Lİ: cenk 23 ise neyse düşünemiyorum. . .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZAZA MAHMUT: Kudurun Fener düşmanları. . . . Türkiye tarihinde görülmemiş bir fiyata satarız.
Yayından Kaldır
4 4
Cevap yaz
BEYİN YAKICI: BUNLARLA KUPADA EŞLEŞTİĞİN ZAMAN KEK TAKIM FUTBOLCU TRANSFERİNDE DEV TAKIM. SPORU SALATA YAPTINIZ ARTIK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BİR TOST: Dev kulüplere bak Tottenham, Lazio, Napoli, Fiorentina aşağılık kompleksi bu kadar olur :)
Yayından Kaldır
5 5
Cevap yaz
ALEX: Bunlar dev takımlar değil mi komplexli herif
Yayından Kaldır
3 2
UMAR: Peki bundan Vedat''ın dişlerinin haberi var mı ? :D
Yayından Kaldır
2 15
Cevap yaz
BATUHAN: Dişlerini değiştiriyor. . . . Sen düşün PİS FAKİR. . . KIŞ GELİYOR YAKACAK DOĞALGAZIN YOK
Yayından Kaldır
2 0
METİN: sezon sonu gelsinler 20 milyona falan satalım 3 5 olmaz vermiyorlarsa kalsın bizim ihtiyacımız var sat yenisi gelsin uyum sağlasın falan uzun iş slimani vakası yaşarız sonra
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
FULL ASLAN: Fenevin güvenliği ve bekçisi yok mu ki de kapısını alacaklarmış geçin o işi hırsıza kapı dayanmaz
Yayından Kaldır
0 9
Cevap yaz
COMOLLİ: tek dileğim roma klübü kapımızda sürünsün bizde son güne kadar oyalayıp lazioya satalım
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Spor Haberleri
12:18   Ersun Yanal, Tolgay Arslan'a kademeli olarak şans verecek
12:18   Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi
12:15   Beşiktaş 14. kontenjanı Ajdin Hasic'e sakladı
12:15   Martin Linnes'in yeni rotası belli oldu!
12:14   Avrupa 23 Yaş Altı Kürek Şampiyonası sona erdi
12:13   Yeni Malatyaspor'un tesis projesine TFF Başkanı Özdemir'den destek sözü
12:10   Barbee sağlık kontrolünden geçti