Dev kulüpler Vedat Muriqi'nin peşinde! Scoutları gönderdiler

İtalyan ve İngiliz kulüplerinin, Kosova-Çekya arasında oynanan milli maçta Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki golcü oyuncusu Vedat Muriqi'yi takip ettiği öğrenildi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina gibi büyük kulüplerin scoutları Muriqi'yi canlı izledi.

F.BAHÇE MAÇINA GELECEKLER

Çekya'ya karşı gol atan ve iyi bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin dünyaca ünlü scoutarı etkilediği bildirildi. Scoutların, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlarda da Kosovalı golcüyü yakın takibe alması bekleniyor.

Takvim'in haberine göre; Dört kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Vedat Muriqi'nin devre arasına kadar göstereceği performans da gelecek teklifte belirleyici rol oynayacak. Golcü oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 Süper Lig maçında 2 gol attı.