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Dev lahana görenleri şaşırttı

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarında satılan yaklaşık 14 kilogramlık dev lahanalar görenlerin ilgi odağı oldu.

11.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:51Dev lahana görenleri şaşırttı
'nın ilçesindeki semt pazarında satılan yaklaşık 14 kilogramlık dev lahanalar görenlerin ilgi odağı oldu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki semt pazarına getirilen dev lahanalar görenleri hayrete düşürdü. 'ın ilçesinde çiftçilik yapan Latif Ağır tarafından yetiştirilen lahanaların ağırlıkları 5 kilogramdan 15 kilograma kadar çıkıyor. Ağır tarafından Alaşehir semt pazarına getirilen yaklaşık 14 kilogramlık lahana ise vatandaşların dikkatini çekti. Lahanaları doğal yetiştirdiğini belirten Ağır, "Tarlama tamamen doğal hayvan gübresi veriyorum. Lahanaların büyük olması da hayvan gübresi kullanmamadan kaynaklanıyor. 53 yaşımdayım çocukluğumdan beri çiftçilik yaparım. Topraklarımız çok verimli ve sadece hayvan gübresi kullanıyorum. Alaşehir, Eşme, Yeşilyurt gibi semt pazarlarında satış yapıyorum. Her gittiğim pazarda benim özel müşterilerim var. Beni tanıyanlar lahanasını özel olarak almaya gelirler. Büyük olan lahanaları kalabalık aileler alıyor. Bu lahanalar için özel müşterilerim var" dedi.

Lahanaları dedelerinden kalma tohumlardan ürettiğini belirten Ağır, "Lahanalarım organiktir. Bu lahanalar atalarımızdan kalan 50 yıllık tohumlardan üretilmektedir. Güzel şerbet gibidir. Turşuda, salatada, sarma yapımında kullanılır. Çiğ olarak da tüketilebilir. Sağlık için birebirdir. Bugün pazara getirdiğim lahanaların en büyük olanı 13 kilo 950 gram geliyor. Lahanaların ortalama ağırlığı 5 kilo ile 15 kilo arasında değişiyor" dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, Uşak, Eşme, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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