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Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında

Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.

06.08.2019 16:15 Dev maç dev ekranda Akhisar Milli Egemenlik Meydanında
Akhisarspor ile Galatasaray arasında oynanacak final karşılaşması Akhisar Belediyesi tarafından Milli Egemenlik Meydanı'nda kurulacak dev ekrandan canlı yayınlanacak.

Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Akhisarspor arasında oynanacak olan Süper Kupa müsabakası yarın akşam saat 21.30'dan itibaren Milli Egemenlik Meydanı'nda dev ekranda canlı verilecek.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen dev ekranda devam maça tüm Akhisarlıları davet eden Başkan Besim Dutlulu, "Bu büyük heyecanı hep birlikte omuz omuza yaşamak için tüm hemşehrilerimi yarın Milli Egemenlik Meydanı'na bekliyorum. Kazanılacak bir kupamız daha var" dedi. - MANİSA

Galatasaray, Akhisar, Spor

Kaynak: İHA

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