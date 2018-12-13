Dev Maçların Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak M.Başakşehir- Galatasaray
maçını Ümit Öztürk
, Beşiktaş- Trabzonspor
karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre, cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçındaysa Halil Umut Meler düdük çalacak. Haftanın kapanış mücadelesi olan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
karşılaşmasının hakemi de Fırat Aydınus.
(İHA)
Ümit Öztürk,Galatasaray,Başakşehir
13 Aralık 2018 Perşembe 12:26