13 Aralık 2018, 12:26
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Dev Maçların Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak M.Başakşehir-Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynanacak M.Başakşehir- Galatasaray maçını Ümit Öztürk, Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını ise Halil Umut Meler yönetecek. Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın hakemleri belli oldu. Buna göre, cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ümit Öztürk yönetecek. Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçındaysa Halil Umut Meler düdük çalacak. Haftanın kapanış mücadelesi olan Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının hakemi de Fırat Aydınus.

(İHA) Ümit Öztürk,Galatasaray,Başakşehir
13 Aralık 2018 Perşembe 12:26