Dev makine parçasını taşıyan tır güçlükle ilerledi

Afyonkarahisar
'ın Sandıklı
ilçesinde, Antalya
Arena'da saat 21.00 yapılacak Türkiye
- Yunanistan
milli maçını izlemek üzere 200 öğrenci gönderildi
Sandıklı OSB
Müdürü Cem Yavuz ve Sandıklı Ali Çetinkaya
Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler tarafından başlatılan projeyle derslerinde başarılı olan ve maddi durumu yetersiz olan 200 öğrenci milli maç heyecanını yerinde yaşayacak.
Sandıklı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı
'nda bir araya gelen öğrencileri uğurlayan Sandıklı İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop
, "Milli birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulan şu günlerde sizlerde bu duyguları yaşayın diye sizleri milli maça gönderiyoruz. Her fırsatta milli maça gitme olanağı olmuyor. Ben sizleri uğurlarken gençliğim aklıma geldi. 1980 yılında Ankara
'da Türkiye - Galler
maçını izledim. Bir de 1991 yılında Londra
'da Türkiye- İngiltere
milli maçını izledim. Siz genç yaşlarda bu fırsatı yakalamış oluyorsunuz. Sizlere iyi yolculuklar diliyorum. İlçemizi belediyemizi, kaymakamlığımızı usulü içersinde güzelce temsil edin." dedi.
Kaynak: AA
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