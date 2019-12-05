Haberler » 3. Sayfa » Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te 915 polisin katıldığı ve 24 saat süren operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

05.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:29Dev operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te 915 polisin katıldığı ve 24 saat süren operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünce karalılıkla devam edilen uyuşturucu kullanımı ve ticaretine yönelik narkotik operasyonlarına Hoşgör ve Savcılı mahallelerinde 915 personel, helikopter, drone ve dedektör köpeklerinin desteğiyle devam edildi. 24 saat süren Narkotik ve Asayiş operasyonunda 2 mahalle abluka altına alınıp, sokakların tamamının girişleri tutularak araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen ikametlerde arama yapıldı. Yapılan operasyonda, 29 ikamet, 106 umuma açık yer, bin 320 araç ve 4 bin 260 şahıs üzerinde arama yapıldı. Bu aramalarda, 960 gram eroin, 780 gram esrar, 240 gram metamfetamin, 170 gram sentetik kannabinoid, 245 captagon hap, 5 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirilirken, 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak' suçlarından 25 şüpheli gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyon yapılan mahallelerde incelemelerde bulunarak polislere görevlerinde başarılar diledi. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:56 AK Parti'li Akbaşoğlu: "Muhalefet yalan siyasetine, algı yönetimine başvuruyor" - Haberler
12:55 Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı - Haberler
12:53 'Son Durak' operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı edildi - Haberler
12:48 Dışişleri Komisyonu Libya ile yapılan mutabakatı görüşmek üzere toplandı - Haberler
12:47 Hindistan'da katliam gibi kaza: 15 ölü, 30 yaralı - Haberler
12:31 İsrail'den skandal Türkiye paylaşımı! "Yunanistan'ın yanındayız" mesajı verdiler - Haberler
12:11 14 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşını öldürdü - Haberler
11:33 Ceren Özdemir'in katil zanlısında ortaya çıkan Amok hastalığı nedir? - Haberler
11:11 Ceren'in katili cinayeti işlediği anı anlattı: Bana dönmesiyle birlikte bıçağı sapladım - Haberler
5.12.2019 13:04:31