Dev Organizasyona Ronaldo Ayarı

Amerika'da düzenlenecek olan Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nın organizasyoncuları, Ronaldo'nun Amerika'da tutuklanma ihtimaline karşın Juventus aynı organizasyonun Çin ve Singapurda da oynayacak takımlara ekledi.

RONALDO İÇİN ÖZEL ÇÖZÜM

Sezon öncesi takımların hazırlık için katıldığı turnuvanın maçları genelde Amerika'da oynanıyor. Ama bu sene Premier Lig'in güçlü ekipleri Tottenham ve Manchester United gibi takımları Asya kıtasında oynayacak takımlar ile birlikte mücadele edecek.

New Yorkl Times'a konuşan bir organizasyona yakın bir kaynak, organizasyonu düzenleyen New York'lu Relevent Sport şirketinin, Juventus'un organizasyona katılmayı kabul ettiğini ama Ronaldo'nun Amerika'da tutuklanma ihitmaline karşın Juventus'un katılma planı ile ilgili değişiklik yapmak zorunda kaldığını söyledi.

JUVENTUS'TAN ASYA AÇIKLAMASI

Juventus, kulubünün adına konuşan bir kişi, son yıllarda tüm sezon hazırlıklarını Amerika'da geçirdiklerini bu sene ise Asya gitmenin çok normal bir şey olduğunu söyledi.

turnuva ciddi bir yarışma olmamamsına rağmen takımların liglere iyi hazırlanması açısından çok büyük öenm arz ediyor.