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Dev orkinos balığı kıyıya vurdu

Yalova'da kıyıya vuran 150 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı.

21.12.2019 12:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:49 Dev orkinos balığı kıyıya vurdu
'da kıyıya vuran 150 kiloluk orkinos balığını görenler gözlerine inanamadı. Balık, Belediyesi ekiplerince sahilden alındı.

Çiftlikköy'de kum plajı mevkiinde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vurmuş dev balığı görünce şaşkına döndü. Yaklaşık 150 kilo ağırlığındaki ve 270 santim boyundaki orkinosu kıyıya çekmeye çalışan vatandaşlar, balığı yerinden kıpırdatamadı. Okyanus ve derin su balığı orkinosun Çiftlikköy sahiline nasıl geldiği bilinmiyor. Balığı yerinden kıpırdatamayan vatandaşlar, Çiftlikköy Belediyesine verdi. Balık belediye ekipleri tarafından sahilden alındı. Balık, Su Ürünleri Kooperatifi'ne verildi. - YALOVA

Çiftlikköy, Yalova, Güncel

Kaynak: İHA

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