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Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı

Dünyanın en büyük otel grupları arasında yer alan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney Avrupa bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamını genişleterek, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı.

14.02.2020 13:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:03Dev otel zincirinin Doğu Avrupa ve Rusya bölgesine Türk başkan yardımcısı
Dünyanın en büyük otel grupları arasında yer alan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamını genişleterek, Doğu Avrupa, ve Türkiye bölgesinden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı.

Dünyanın önde gelen büyük otel gruplarından biri olan Radisson Hotel Group, Orta ve Güney Avrupa (CESE) bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Yılmaz Yıldırımlar'ın görev kapsamının genişlediğini duyurdu. Mevcut görevlerini de sürdürecek olan Yıldırımlar, Doğu Avrupa, Rusya ve Türkiye (EERUT) bölgesinden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak atandı. Böylelikle görev kapsamı genişleyen Yıldırımlar, otel grubunda önemli başkan yardımcısı görevine atanan Türk oldu. - İSTANBUL

Avrupa, Rusya, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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