29.06.2019 20:46
Haberler » Güncel » Haber

Dev oyuncak ayılı otomobille paket servis

Dev oyuncak ayılı otomobille paket servis

Adana'da bir kebapçının paket servis çalışanı, siparişleri, tavanına dev bir oyuncak ayı bağladığı otomobille teslim ediyor.

Adana 'da bir kebapçının paket servis çalışanı, siparişleri, tavanına dev bir oyuncak ayı bağladığı otomobille teslim ediyor.
Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kebapçıda paket servis elemanı olarak çalışan Hüseyin Paçacı, hayvanlara olan ilgisinden dolayı otomobilinin tavanına oyuncak ayı bağladı.
Müşterilerinin siparişlerini bu araçla teslim eden Paçacı, çevrede ilgi odağı haline geldi.
Paçacı, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.
Kutup ayılarına ayrıca ilgi duyduğunu belirten Paçacı, "Kutup ayılarının nesli tükenmek üzere. Ben de buna karşı duyarlılık geliştirmek için otomobilimin üstüne oyuncak ayı bağladım. Siparişleri bu şekilde dağıtıyorum. Ayıyı otomobilin tavanından hiç indirmiyorum. Orada dikkati çekiyor ve müşterilerim sürekli 'neden?' diye soruyor. Ben de gerekli açıklamayı yapıyorum." dedi.
Kaynak: AA
Çukurova , Merkez , Adana , Güncel

Son Dakika Haberleri
21:39 Seyir halindeki tırın dorsesinde yangın
21:38 Sivas Valisi Ayhan, Tödürge Gölü'nde botla gezdi
21:36 - Ünlü İş Adamına 1 Milyon Sterlin Kan Parası Tehdidi
21:36 Kelebekler Vadisi'nde mahsur kalan kişi kurtarıldı
21:35 Antalya Open'da şampiyon Lorenzo Sonego
21:34 Akçakale Milli Eğitim Müdürü ve personeline yönelik saldırı
21:32 Antalya'da vatandaşlara ücretsiz dondurma dağıtıldı